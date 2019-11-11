Среди лидеров других стран лучше только украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Его личность положительно оценивают 66% украинцев и лишь 15% относятся к нему отрицательно. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.

По данным опроса, к канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже только украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% - отрицательно, только 17% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

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