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Под Киевом маршрутка влетела в частный двор
11.11.2019 20:32
В Петропавловской Борщаговке маршрутка влетела во двор жилого дома Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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