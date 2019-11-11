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Под Киевом маршрутка влетела в частный двор
11.11.2019 20:32
В Петропавловской Борщаговке маршрутка влетела во двор жилого дома
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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