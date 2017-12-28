Действующий председатель , министр иностранных дел Австрии Карин Кнейссль считает проведенный обмен пленными на Донбассе "шагом к укреплению доверия" между сторонами.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации, передает со ссылкой на .

"Освобождение столь значительного количества людей, которые удерживались с обеих сторон, до Нового года и православного Рождества… не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в укреплении доверия. Мы призываем стороны продолжить свои усилия по улучшению жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом", - заявила Кнейссль.

В то же время генсек Томас Гремингер подчеркнул, что обмен пленными может дать ощутимые результаты в урегулировании конфликта на Донбассе. По его мнению, освобождение заложников показывает важность работы трехсторонней контактной группы.

"Тем не менее, это только лишь один шаг, за которым должны последовать другие. Мы призываем стороны обеспечить полное прекращение боевых действий в ближайшие дни в рамках осуществления минских соглашений", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона начала новые переговоры об обмене пленными. Отметим, накануне состоялся обмен пленными на Донбассе, по результатам которого ОРДЛО освободили 74 украинских заложников. Одна из освобожденных изъявила желание остаться на оккупированной территории, так ее семья проживает в Донецке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира