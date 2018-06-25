Мотивом убийства супругов в Харькове стало долговое обязательство потерпевшего в размере 100 тыс. долларов. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех во время брифинга, передает со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Так, по словам Беха, 24 июня примерно в 10:40 в полицию позвонила женщина, которая увидела на соседнем балконе окровавленное тело человека. Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире застреленных 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую 12-летнюю дочь.

Благодаря свидетельствам жильцов дома оперативным работникам удалось быстро составить ориентир на розыск причастного к преступлению. В силу сразу ввели план "Сирена". К поискам подключились сотрудники патрульной полиции, которые обнаружили по ориентированию автомобиль подозреваемого, организовали его преследование и задержали водителя.

"В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства – 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения", - говорится в сообщении.

Глава ГУНП в области отметил, что 42-летний подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским и находился в сложном психологическом состоянии.

"Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями. По его словам стал известен главный мотив совершения двойного убийства – долговые обязательства главы семьи. Якобы, мужчиназадолжал задержанному 100 тыс. долларов и не собирался их отдавать", - рассказал Бех.

Выяснилось, что совершению тяжкого преступления предшествовал ряд событий, которые сейчас тщательно изучаются следствием. Так, стало известно, что мужчины были знакомы еще с детства. Некоторое время они дружили. Затем их пути разошлись, и они не общались. Однако судьба свела их снова в этом году в январе, и они продолжили дружить. Конфликт между мужчинами возник во время их совместной поездки в город Ровно, где жили бывшая жена потерпевшего и его маленькая дочь.

"45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, следовательно обратился к другу за помощью, связанную с перевозкой семьи в Харьков. После ссоры подозреваемый впал в депрессию. Члены его семьи подтвердили следователям этот факт. А за несколько дней до убийства мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции о том, что его жизни угрожает человек по имени Олег. Полиция зарегистрировала это заявление и начала проверку", - отметили в полиции.

А 24 июня преступник ворвался в квартиру своего товарища и сразу начал расправу. Первым он застрелил мужчину. Женщина хотела спрятаться на балконе, однако не смогла - ее настигли несколько пуль. Задержанный заверил следователей, что ребенка убивать не хотел – он ​​просто попал под обстрел.

"Руководитель харьковской полиции Олег Бех охарактеризовал и самого подозреваемого. 42-летний харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых. Почему он решился на такое страшное преступление, будет выяснять следствие", - сообщили в ГУНП.

Досудебное расследование проводится по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство).

Мужчину, причастного к совершению убийства задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Завтра суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, тела супругов и их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. Трагедия произошла в Харькове.

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