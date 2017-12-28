Стало известно, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» будет передан флоту не ранее 2018 года… Таким образом, госиспытания фрегата затянутся еще на год.

В начале этого месяца в статье «Флот России своей бравадой вновь вскрыл проблемы “сверхдержавы”» я описывал, что чрезмерная весть россиян в связи с голословными заявлениями о передаче фрегата «Адмирал Горшков» в пользование ВМФ России уже в этом месяце, лишь вскрывают проблемы строительства боевых кораблей дальней морской зоны. И, как ни странно, я таки оказался прав, и весь экстаз по поводу будущего появления новой военный единицы в составе ВМФ РФ на деле оказался не более чем дешевой пропагандой…, информирует svodka.net.

Так, стало известно, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» будет передан флоту не ранее 2018 года… Таким образом, госиспытания фрегата затянутся еще на год. А учитывая его историю строительства, то следует добавить – как минимум на год!

Перспектива ещё хуже, чем я описывал в предыдущем обзоре судьбы многострадальных фрегатов проекта 22350, ни один из которых до сих пор не принят в состав ВМФ. Что же до «Адмирала Горшкова», то он имел больше остальных шансов таки заступить на службу, тем более, что его строительство было начато в феврале 2006 года! Не может же морская сверхдержава 12 лет строить какой-то фрегат? Однако рождения новой военный единицы флота затянулось с 3 лет до 12, и это как минимум!

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Напомню, что фрегатов проекта 22350 к 2020 году ВМФ РФ планировало построить аж 10 штук, но заказано было только 8, а заложено 4. При этом спущено на воду пока только 2, и очень сильно повезет, если именно они пополнят до 2020 года состав российского флота.

Собственно, очень показательно, когда все российские СМИ как один обсуждали с насмешкой течь в авианосце водоизмещением более 70 тыс тонн, но при этом молчат в тряпочку, при упоминании очередной отсрочки долгостроя на 4550 тонн!

Морская сверхдержава?

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