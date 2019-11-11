|Люстрация по-боливийски: мэра города облили краской и остригли
|11.11.2019 20:47
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В Боливии протестующие напали на мэра города Вито – Патрисию Арсе протащили по улице, облили красной краской и насильно постригли.
Ее поймали возле ратуши, а после попытки сбежать – поставили на колени, облили краской и дали на подпись заявление об отставке, снимая весь процесс боливийской "люстрации" на видео.
Протестующие издевались над Арсе несколько часов – только тогда полицейским удалось отбить чиновницу. Сама она все обвинения в свой адрес отрицает - отметили в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".