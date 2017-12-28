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Смешко: Нам не нужен МВФ и вообще какие-то заимствования – все эти ресурсы есть внутри Украины
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28.12.2017 19:18
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В эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН"
Алеси Бацман прежний председатель СБУ Игорь Смешко прокомментировал
зависимость Украины от зарубежных кредитов поговоркой: "Ви чому
такі бідні?" – "Бо дурні". "А чому дурні?" – "Бо бідні".
Смешко: У нас самая большая по территории страна в Европе
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com в авторской программе главного
редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112
Украина" экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), экс-начальник
Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь
Смешко."У нас есть все основания забыть, что нам нужен
Международный валютный фонд, что нам вообще нужны какие-то
заимствования, – все эти ресурсы у нас есть. Посмотрите на
Израиль для сравнения: капельное орошение… там вообще ничего
нет", – сказал он.По словам Смешко, со своими "30% черноземов
мира" Украина может иметь в год 150 миллионов тонн элитного зерна
"при правильных современных технологиях"."Есть такая поговорка: "Ви
чому такі бідні?" – "Бо дурні". "А чому дурні?" – "Бо
бідні". Если серьезно: нет никакой кармы, мы получили от Господа
Бога, от наших родителей одну из богатейших стран мира. ...У нас
самая большая по территории страна в Европе, по полезным ископаемым
и ресурсам Украина входит в десятку ведущих стран мира", –
отметил экс-глава СБУ.
Смешко: Америка никогда не введет персональные санкции против
Путина. Он – президент ядерного государства с ядерной кнопкой
в руках. Читайте полную версию интервью
Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ
подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен
выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.26 октября в Нацбанке Украины отметили, что ожидают
поступления средств не ранее чем в первом квартале 2018
года.18 декабря в МВФ заявили, что украинские власти
должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем
рынке до уровня цен на импорт.
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