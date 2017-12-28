В эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман прежний председатель СБУ Игорь Смешко прокомментировал зависимость Украины от зарубежных кредитов поговоркой: "Ви чому такі бідні?" – "Бо дурні". "А чому дурні?" – "Бо бідні". Смешко: У нас самая большая по территории страна в Европе Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Смешко."У нас есть все основания забыть, что нам нужен Международный валютный фонд, что нам вообще нужны какие-то заимствования, – все эти ресурсы у нас есть. Посмотрите на Израиль для сравнения: капельное орошение… там вообще ничего нет", – сказал он.По словам Смешко, со своими "30% черноземов мира" Украина может иметь в год 150 миллионов тонн элитного зерна "при правильных современных технологиях"."Есть такая поговорка: "Ви чому такі бідні?" – "Бо дурні". "А чому дурні?" – "Бо бідні". Если серьезно: нет никакой кармы, мы получили от Господа Бога, от наших родителей одну из богатейших стран мира. ...У нас самая большая по территории страна в Европе, по полезным ископаемым и ресурсам Украина входит в десятку ведущих стран мира", – отметил экс-глава СБУ. Смешко: Америка никогда не введет персональные санкции против Путина. Он – президент ядерного государства с ядерной кнопкой в руках. Читайте полную версию интервью Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.26 октября в Нацбанке Украины отметили, что ожидают поступления средств не ранее чем в первом квартале 2018 года.18 декабря в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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