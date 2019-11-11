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Битва с оппозицией: руководство СБУ планировало слежку за депутатами "Оппоплатформы"
11.11.2019 20:50

Служба безопасности Украины планировала осуществление следственных действий в отношении депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Соответствующий план спецслужбы опубликовал журналист Андрей Павловский на своей странице в Facebook.

Битва с оппозицией: руководство СБУ планировало слежку за депутатами "Оппоплатформы"

Судя по всему, план появился еще некоторое время назад. Потому что ответственными за его выполнение были назначены недавно уволенный с поста заместителя председателя СБУ Анатолий Дублик и правая рука Баканова генерал-майор Анатолий Калюжняк.

Согласно документу, Департамент защиты национальной государственности СБУ получил задание установить связи, места проживания, официальные и неофициальные контакты Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко, нардепов Шуфрича, Козака, Нимченко, Загороднего, Колтуночива, Волошина, Чубирка и других. 

Также в плане указано, что для получения информации можно использовать возможности националистических организаций Азов, Товарищество СПАС и С-14. Кроме того, с помощью Государственной службы финансового мониторинга оперативники должны были добыть информацию о счетах нардепов. 

 

"В плане СБУ указаны фамилии народных депутатов.

 

А негласные следственные действия относительно нардепов законны только после лишения их неприкосновенности по результатам голосования в Верховной Раде.

 

Так что речь идёт о незаконных следственных действиях", - написал Павловский в комментариях. 

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