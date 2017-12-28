Большей частью бизнес живет по установленному государством календарю

Украинские компании не намерены оптимизировать зимний праздничный марафон, состоящий из череды выходных и рабочих дней. Согласно опросу, проведенному международным кадровым порталом HeadHunter Украина, 71% предприятий в период новогодних и рождественских гуляний будут работать в строгом соответствии с установленным правительством календарем, информирует еizvestia.com.

При этом только 13% признались, что устраивают для своих работников полноценные рождественские каникулы – то есть «закрывают» фирму аж до 8 января. Столько же компаний планируют «выгнать» своих работников на работу даже в отдельный выходные дни. Например, 30 и 31 декабря, которые для многих являются пиковыми по объему продаж, но в нынешнем году совпали с календарными выходными.

Менее 2% выходят из положения иначе: предлагают сотрудникам взять оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска, предлагают отгулы в качестве компенсации за сверхурочную работу, или устанавливают посменное дежурство.

Впрочем, едва ли наших бизнесменов можно назвать нелояльными. Более половины опрошенных респондентов сообщили, что работодатели охотно отпускают их пораньше в последний рабочий день. Однако 44% будут работать до последнего звонка.

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