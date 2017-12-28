Боевики "ЛНР", которые в 2016 году задержали восемь человек за сожжение флага террористической организации, назвали Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова "лидерами нацистской ячейки". Овчаренко и Ахмеров были освобождены 27 декабря Фото: Константин Реуцкий / Facebook По его словам, между людей, который пытались добиться от него необходимых показаний, были и знакомые. "В процессе всех этих избиений... вижу, знакомые лица под маской прячутся, а потом эти люди приходили уже без масок, и на самом деле это были знакомые", – добавил Овчаренко.Он отметил, что после его перевода в СИЗО "стало поспокойнее".Экс-заложник рассказал, что за сожжение флага "ЛНР" боевики задержали восемь человек. Всем остальным задержанным был предложен вариант "покаяться" и "признать "ЛНР". По словам Овчаренко, боевики назвали его и Артема Ахмерова "лидерами нацистской ячейки".Он заявил, что после освобождения в аэропорту Борисполь его встретили представители батальона "Азов", которые взялись помогать украинцам. Они взяли ребят полностью под свое обеспечение, "приютили и накормили", в том числе помогают материально.Сейчас Овчаренко в числе других освобожденных гражданских находится в больнице Государственного управления делами.5 ноября 2016 года представители так называемого министерства госбезопасности террористической организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске "лидеров подпольной неонацистской группировки". Боевики обвинили Овчаренко и Ахмерова в "шпионаже". Задержанные якобы были завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным Большой и Злой. Позже Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы за "шпионаж".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – Овчаренко, Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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