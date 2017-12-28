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Экс-заложник боевиков "ЛНР" Овчаренко рассказал, что среди тех, кто его избивал, были знакомые люди
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28.12.2017 19:26
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Боевики "ЛНР", которые в 2016 году задержали восемь человек за
сожжение флага террористической организации, назвали Владислава
Овчаренко и Артема Ахмерова "лидерами нацистской ячейки". Овчаренко
и Ахмеров были освобождены 27 декабря Фото: Константин Реуцкий /
Facebook По его словам, между людей, который пытались добиться от
него необходимых показаний, были и знакомые. "В процессе всех
этих избиений... вижу, знакомые лица под маской прячутся, а потом
эти люди приходили уже без масок, и на самом деле это были
знакомые", – добавил Овчаренко.Он отметил, что после его
перевода в СИЗО "стало поспокойнее".Экс-заложник рассказал, что за
сожжение флага "ЛНР" боевики задержали восемь человек. Всем
остальным задержанным был предложен вариант "покаяться" и "признать
"ЛНР". По словам Овчаренко, боевики назвали его и Артема Ахмерова
"лидерами нацистской ячейки".Он заявил, что после освобождения в
аэропорту Борисполь его встретили представители батальона "Азов",
которые взялись помогать украинцам. Они взяли ребят полностью под
свое обеспечение, "приютили и накормили", в том числе помогают
материально.Сейчас Овчаренко в числе других освобожденных
гражданских находится в больнице Государственного управления
делами.5 ноября 2016 года представители так называемого
министерства госбезопасности террористической
организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске "лидеров
подпольной неонацистской группировки". Боевики обвинили
Овчаренко и Ахмерова в "шпионаже". Задержанные якобы были
завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства
обороны Украины с позывным Большой и Злой.
Позже Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы за
"шпионаж".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена
удерживаемыми лицами. По данным Генеральной
прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников. В числе вышедших на свободу –
Овчаренко, Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед
Игорь Козловский, украинские военные Валентин
Богдан, Алексей Кириченко и Евгений
Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил,
что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.
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