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Во многих областях Украины протестуют против земельной реформы
11.11.2019 21:48
Аграрии перекрыли несколько трасс из-за земельной реформы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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