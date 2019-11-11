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Во многих областях Украины протестуют против земельной реформы
11.11.2019 21:48
Аграрии перекрыли несколько трасс из-за земельной реформы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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