В одном из супермаркетов Днепра в продаже нашли поздравительные открытки с 23 февраля, на которых были изображены российский триколор и «георгиевская лента».

Об этом в Facebook сообщил координатор организации C14 Сергей Мазур, опубликовав фото находки.

«Российский триколор, колорадские звезды, 23 февраля… Работники были вынуждены убрать всю партию», — написал он.

В свою очередь представители супермаркета пояснили, что данная продукция находилась в магазине несколько лет, считалась остатком и находилась в боксе для распродажи

«Все открытки были уничтожены и больше не появятся на полках магазина», — заверили в компании.

Однако это не спасло от возмущения комментаторов, которые заявили, что в сети регулярно продаются российские товары.

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