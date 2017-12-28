|В одном из супермаркетов Днепра появились в продаже открытки с георгиевской лентой (фото)
|28.12.2017 19:33
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В одном из супермаркетов Днепра в продаже нашли поздравительные открытки с 23 февраля, на которых были изображены российский триколор и «георгиевская лента».
Об этом в Facebook сообщил координатор организации C14 Сергей Мазур, опубликовав фото находки.
«Российский триколор, колорадские звезды, 23 февраля… Работники были вынуждены убрать всю партию», — написал он.Facebook Сергій Мазур Facebook Сергій Мазур
В свою очередь представители супермаркета пояснили, что данная продукция находилась в магазине несколько лет, считалась остатком и находилась в боксе для распродажи
«Все открытки были уничтожены и больше не появятся на полках магазина», — заверили в компании.
Однако это не спасло от возмущения комментаторов, которые заявили, что в сети регулярно продаются российские товары.
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