Украину в 2018 году ожидает реструктуризация, которая будет включать ликвидацию, создание и реорганизацию судов, заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов. Филатов: Решение о ликвидации суда не означает, что суд прекращает функционирование Фото: prev.reforms.in.ua "В отношении судебной системы нас ожидает реструктуризация, которая будет включать ликвидацию, создание и реорганизацию судов. Будет изменена судебная карта. Не будет больше судов, в которых есть только три судьи, один из которых – на больничном, другой – в декретном отпуске, а у третьего закончились полномочия и в результате в районе отсутствует правосудие", – рассказал Филатов. По его словам, в рамках реструктуризации районные суды будут укрупняться."Будут создаваться окружные суды, объединяющие два-три района. Стандартным количеством должно быть девять – 12 судей в окружном суде. Это не значит, что гражданам придется ездить в соседний район – они как обращались в суд в своем районном центре, так и будут обращаться туда. Там будет помещение суда, в котором будут судьи, канцелярия, но юридически это будет окружной суд, объединенный с судами соседних районов. Если в конкретном районе по каким-то причинам судьи не будет, то у гражданина будет возможность обратиться в суд в соседнем районе", – объяснил представитель Администрации Президента.Кроме того будут также укрупняться районные суды в городах. "Это общеевропейский тренд. Согласно исследованиям Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия Совета Европы, организационная эффективность суда начинается с 60 судей. Вряд ли сейчас такой стандарт у нас практически возможен, но и судов из трех судей тоже больше не будет. В городских окружных судах, вероятно, может быть 30-40 судей", – отметил Филатов.Изменения коснуться и апелляционных округов."Например, есть апелляционный суд с девятью судьями. При таком количестве встает вопрос о целесообразности бюджетных расходов на него как на отдельный суд. Поэтому, наверное, будет принято решение о присоединении к соседним апелляционным округам", – добавил он.Филатов подчеркнул, что соответствующий приказ президента может быть издан в ближайшее время."Согласно закону, принятие решение о ликвидации суда не означает, что суд прекращает функционирование. Он прекратит функционирование, когда в этом округе будет создан и практически заработает новый суд. Поэтому будет определенный переходной период", – резюмировал представитель Администрации Президента. 22 декабря в Высшем совете правосудия сообщили, что в рамках судебной реформы планируют ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74 окружных. Это предусмотрено проектами указов президента Украины "О ликвидации местных общих судов и образовании окружных судов". Речь идет, в частности, о ликвидации 10 районных судов Киева и создании вместо них шести окружных судов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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