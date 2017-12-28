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В Администрации Президента заявили, что реструктуризация судов будет проходить в 2018 году
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28.12.2017 19:34
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Украину в 2018 году ожидает реструктуризация, которая будет
включать ликвидацию, создание и реорганизацию судов, заявил
заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов.
Филатов: Решение о ликвидации суда не означает, что суд прекращает
функционирование Фото: prev.reforms.in.ua "В отношении судебной
системы нас ожидает реструктуризация, которая будет включать
ликвидацию, создание и реорганизацию судов. Будет изменена судебная
карта. Не будет больше судов, в которых есть только три судьи, один
из которых – на больничном, другой – в декретном отпуске, а у
третьего закончились полномочия и в результате в районе отсутствует
правосудие", – рассказал Филатов. По его словам, в рамках
реструктуризации районные суды будут укрупняться."Будут создаваться
окружные суды, объединяющие два-три района. Стандартным количеством
должно быть девять – 12 судей в окружном суде. Это не значит, что
гражданам придется ездить в соседний район – они как обращались в
суд в своем районном центре, так и будут обращаться туда. Там будет
помещение суда, в котором будут судьи, канцелярия, но юридически
это будет окружной суд, объединенный с судами соседних районов.
Если в конкретном районе по каким-то причинам судьи не будет, то у
гражданина будет возможность обратиться в суд в соседнем районе", –
объяснил представитель Администрации Президента.Кроме того будут
также укрупняться районные суды в городах. "Это
общеевропейский тренд. Согласно исследованиям Европейской комиссии
по вопросам эффективности правосудия Совета Европы, организационная
эффективность суда начинается с 60 судей. Вряд ли сейчас такой
стандарт у нас практически возможен, но и судов из трех судей тоже
больше не будет. В городских окружных судах, вероятно, может быть
30-40 судей", – отметил Филатов.Изменения коснуться и апелляционных
округов."Например, есть апелляционный суд с девятью судьями. При
таком количестве встает вопрос о целесообразности бюджетных
расходов на него как на отдельный суд. Поэтому, наверное, будет
принято решение о присоединении к соседним апелляционным округам",
– добавил он.Филатов подчеркнул, что соответствующий приказ
президента может быть издан в ближайшее время."Согласно закону,
принятие решение о ликвидации суда не означает, что суд прекращает
функционирование. Он прекратит функционирование, когда в этом
округе будет создан и практически заработает новый суд. Поэтому
будет определенный переходной период", – резюмировал представитель
Администрации Президента. 22 декабря в Высшем совете
правосудия сообщили, что в рамках судебной реформы планируют
ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74
окружных. Это предусмотрено проектами указов президента
Украины "О ликвидации местных общих судов и образовании окружных
судов". Речь идет, в частности, о ликвидации 10 районных судов
Киева и создании вместо них шести окружных судов.
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