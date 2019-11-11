32-річна модель плюс-сайз от-от вперше стане мамою. Ешлі щодня радує фанатів новими фото і відео в Інстаграмі. Проте, деталей вагітності не повідомляла. Досі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 7 Лис 2019 р. о 6:40 PST



В шоу Еллен Дедженерес Ешлі Грем випадково проговорилася про стать своєї дитини.



Під час розмови Еллен влаштувала своїй гості бліц-опитування. Модель повинна була швидко і не роздумуючи відповідати на питання ведучої. В кінці Дедженерес запитала, ким вагітна Грем, і та відповіла - хлопчиком.



"Я стану мамою хлопчика", - крикнула Ешлі Грем і розсміялася, коли зрозуміла, що проговорилася.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 7 Лис 2019 р. о 10:59 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис ешлі грем поширений @ashleygraham Теги: діти та сім\'я