Погода, Новости, загрузка...
Вагітна Ешлі Грем випадково проговорилася про стать своєї дитини
11.11.2019 22:45
32-річна модель плюс-сайз от-от вперше стане мамою. Ешлі щодня радує фанатів новими фото і відео в Інстаграмі. Проте, деталей вагітності не повідомляла. Досі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)



В шоу Еллен Дедженерес Ешлі Грем випадково проговорилася про стать своєї дитини.

Під час розмови Еллен влаштувала своїй гості бліц-опитування. Модель повинна була швидко і не роздумуючи відповідати на питання ведучої. В кінці Дедженерес запитала, ким вагітна Грем, і та відповіла - хлопчиком.

"Я стану мамою хлопчика", - крикнула Ешлі Грем і розсміялася, коли зрозуміла, що проговорилася.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 