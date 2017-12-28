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Министерство финансов России ранее опубликовало информацию о том, сколько получают первые лица в правительстве.

Правительство вступило в этап предвыборной борьбы. Министры бьются за место под солнцем, потому как раз сейчас были обнародованы сведения о том, сколько же получают первые лица российского правительства.

Как рассказал Царьграду экономист Михаил Хазин, обнародование этих зарплат является также подготовкой правительства к предвыборной кампании.

"Это целенаправленный подрыв авторитета власти", - заметил он.

По словам эксперта, обоснованности в цифрах зарплаты, которую получает, к примеру министр Силуанов (1 миллион 720 тысяч рублей в месяц), нет.

"Так они установили себе", - пояснил экономист.

Отметим, что согласно опубликованным данным о зарплате министров, глава Минфина Антон Силуанов получает примерно в два раза больше, чем президент России Владимир Путин, но все равно значительно меньше, чем глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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