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Слава Камінська блиснула голими сосками і каблучкою на безіменному пальці
12.11.2019 00:38
Нагадаємо, влітку цього року стало відомо, що солістка гурту НеАнгели Слава Камінська розлучилася зі своїм чоловіком і батьком своїх двох дітей, Едгаром Камінським.

А недавно співачка дала інтерв'ю, зізнавшись, що знову не самотня. Називати ім'я обранця артистка не стала, але зараз у її шанувальників є привід думати, що Слава готується до весілля! Або вже і зовсім вийшла заміж. Причиною таких висновків стало недавнє фото знаменитості, на якому вона позує у спокусливому образі, а на безіменному пальці правої руки у неї красується кільце, дуже схоже на обручку.

"Іноді мені здається, що я вангую. Можу передбачити тему обговорення", - написала Слава, натякаючи чи то на груди в напівпрозорому топі, чи то на кільце.

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