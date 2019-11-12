Нагадаємо, влітку цього року стало відомо, що солістка гурту НеАнгели Слава Камінська розлучилася зі своїм чоловіком і батьком своїх двох дітей, Едгаром Камінським.



А недавно співачка дала інтерв'ю, зізнавшись, що знову не самотня. Називати ім'я обранця артистка не стала, але зараз у її шанувальників є привід думати, що Слава готується до весілля! Або вже і зовсім вийшла заміж. Причиною таких висновків стало недавнє фото знаменитості, на якому вона позує у спокусливому образі, а на безіменному пальці правої руки у неї красується кільце, дуже схоже на обручку.



"Іноді мені здається, що я вангую. Можу передбачити тему обговорення", - написала Слава, натякаючи чи то на груди в напівпрозорому топі, чи то на кільце.





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