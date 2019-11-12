|Переборщила: Меган Маркл зганьбилась через макіяж (Фото)
|12.11.2019 01:16
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7 листопада герцогиня відвідала макове Поле пам'яті у Вестмінстерському абатстві, щоб віддати данину пам'яті полеглим у Першій світовій війні. І виглядала вона начебто за правилами, але уважні шанувальники помітили, що макіяж Маркл вибрала занадто яскравий.
«Це макіяж для вечірки, а не для меморіалу!», «Накладні вії, серйозно?», «Макіяж абсолютно недоречний», - пишуть в Мережі.
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