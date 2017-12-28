В стране тормозят реформы, провалилась борьба с коррупцией, государственные долги достигли потолка, а в ситуации с Крымом и Донбассом пока нет света в конце тоннеля. Однако в Украины, как в государства, есть потенциал.

С чем заканчиваем 2017-й и что нас ожидает в следующем году рассказывает политолог Валентин Бушанский, 44 года, передает со ссылкой на .

Какой был 2017 год для Украины?

Проявились и конкретизировались все те тенденции, которые появились еще к Революции достоинства и после нее. То есть, мы не можем сказать, что в 2017 году появилось что-то новое. Никаких событий, которые выбивались бы из общей тенденции развития Украины последних лет, не случилось. События будто разные, но их факторы - одни и те же.

Например, состоялась инаугурация Дональда Трампа. Смогла ли Украина найти общий язык из , достаточную поддержку, реализоваться в партнерских отношениях? Нулевой результат. С нами не хотят иметь дела. Украинский вопрос решают без Украины.

Но Россия начала вмешиваться в выборы в , Франции, Германии, растоптала международное право и работает на разрушение Европейского Союза и мирового порядка. В этой ситуации Соединенные Штаты реализуют свой геополитический интерес. Здесь интересы Украины совпадают с их. Но, если они хотя бы на йоту разойдутся, - Вашингтон сделает нам goodbye.

Янукович вылетел без закона об импичменте

В чем была наша наибольшая неудача?

Надо ответить на вопрос: "На что мы больше только надеялись и чего хотели"? Любой самый длинный путь состоит из шагов. Какие конкретные шаги мы хотели пройти? Создать антикоррупционный суд? Не создали. Закон об импичменте приняли? И не примут. Если бы мы были способны поставить президента на свое место, нам никакой закон об импичменте не был бы нужен. Есть 111-я статья Конституции. Янукович вылетел без закона об импичменте.

Состоялись ли выборы за партийными открытыми списками? Нет. А это требование касается фундаментального вопроса - развития демократии в Украине



Вы обвиняете Порошенко в узурпации власти. В чем, как вы утверждаете, она проявляется?

Я не голосовал за Петра Порошенко, но украинский народ избрал его президентом. Что он делает? Распускает парламент. Под выборы создает свою политическую силу. Берет ее ниоткуда. Это "партия власти" из преданных ему людей. Ее рейтинг накрутили административным путем и с помощью политического манипулирования. Теперь видим в Верховной Раде "Блок Петра Порошенко" вместе с "Народным фронтом". И в них нет коалиции. Следовательно, власть осуществляет сам президент. Не есть ли это фактом узурпации?

Одно из требований Майдана: в стране должны состояться парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками. Состоялись ли выборы за партийными открытыми списками? Нет. А это требование касается фундаментального вопроса - развития демократии в Украине.

Посмотрите на назначения, которые делает парламент. Например, голосование за генпрокурора . Для этого насиловали Конституцию.

Прекрасная история с Гонтаревой, которая делала бизнес с Порошенко. А потом стала главой Национального банка.

Путин возглавляет клику олигархов и отстаивает их интересы, Порошенко - так же



Президент уже готовится ко второму сроку. У него есть шанс победить в 2019 году?

Очень высокий. Если бы сейчас был тотализатор, я поставил бы на Порошенко. Хотя считаю его ужасным президентом. В чем смысл? Юлия возглавляет партию, у которой есть традиция, кадровый потенциал, доверие электората. Она смотрит на рейтинги и понимает, что должна выиграть следующие выборы. У Порошенко есть другие козыри: Охендовський, , админресурс, контроль над СМИ. Он победит кого-либо. Для ожидать выборов - это ждать собственной катастрофы.

Мы с пафосом, иронией и сарказмом говорим о выборах в России. Порнозвезда, светская львица и еще масса странных людей конкурируют с Путиным. Нам смешно, что заранее известное имя будущего рулевого . А чем ситуация в Украине отличается? стал близнецом Владимира Путина. Они уже на одно лицо. Путин возглавляет клику олигархов и отстаивает их интересы, Порошенко - так же.

Объясните.

Путин подставил всех олигархов и тянет их на дно. Они на это не подписывались. Главная их идея: мы проводим приватизацию, становимся легальными владельцами и передаем добытое в наследство. Путин ради своих амбиций устроил политическую игру с Крымом. Тем же подвел их и себя под санкции. Они вовремя не среагировали. Имели надежду, что проблема "рассосется". Путин одновременно отстаивал интересы олигархата и укреплял центральную власть.

Вернемся к Порошенко. Когда у всех людей уменьшаются состояния, у него растут. Банки падают, а его Укрпроинвест растет. Во всех проблемы. Чтобы их решить, надо договориться с Порошенко. В Ахметова были конфликты и неурядицы с бизнесом. Ситуация выровнялась, когда группа ДТЕК стала собственностью не только Рината Леонидовича, но и Петра Алексеевича. Как и Путин, он является лидером олигархических групп. Их статусы тождественны.

При каких условиях Порошенко может проиграть?

Красота и ужас политологии в том, что это - не таблица умножения. У Януковича был шанс завести Украину в Таможенный союз. Был шанс, что Революция достоинства испытывает поражение. Он мог остаться у власти.

У Порошенко есть определенные возможности. Это объективная реальность, которую мы должны принимать. Как дальше вернется ситуация? Президент чудить. Не знаем, что он вытворит дальше. Вся Украина знает о его коррупционных скандалах. То и таки конфликт из НАБУ. Жадность фраера погубит.

Какой президент нужен стране сейчас?

Нельзя сказать, которой должен быть этот человек. Вспомним Франклина Делано Рузвельта (32-й президент в 1933-1945 годы. - Gazeta.ua). Выдающийся американский политик. Вывел из большой депрессии. У нас вряд ли он выиграл бы. Говорят, нужен человек из народа. А человек из народа может быть абсолютной невеждой, патриоты бывают некомпетентные. Я не торопился бы рисовать портрет будущего президента Украины. Мы уже имеем политическую элиту. Новый человек не появится, словно комета.

Украинцы голосуют против изменений



В 2019 году на выборах президента может победить кандидат, за которым не будет стоять ни один олигарх? Тот же Святослав Вакарчук?

Кто проголосует за Вакарчука? Сколько таких людей?

Почему избрали Кравчука? Потому что он был прогнозирован. Его знали и не ожидали сюрпризов. Он был гарантией, что ситуация в стране не изменится. Это специфика Украины. Голосуем против изменений.

Кучма - так же представитель политической номенклатуры. Избрали его, чтобы не появился Черновол с реформами.

Янукович - дешевая и плохая ксерокопия Кучмы.

делал попытку реформировать страну. Но он так же был системным политиком.

Кучма говорил о рабочих местах, реальном производстве, зарплатах и пенсиях. Янукович, - то же. И Порошенко говорит о том же. Украинцы избирают верность.



Почему так?

Не верят в будущее. Боятся изменений, потому что в прошлом они приводили к негативным последствиям. Ситуация с Крымом и Донбассом - следствие постепенной деградации украинского общества.

Все "гоблины", "прокуроры-няши", "плотницькие" - плоть от плоти украинский народ. Теперь хотим каких-то изменений. А что может случиться? Наиболее буйные погибли под Иловайском. Ответственность ежедневно умирает в окопах. Хитрые "откосили". Более активные в Польше спрятались. У кого есть связки - стали народными депутатами. У нас нет людей, которые способны изменить страну.



Длится конфликт между Петром Порошенко и Михеилом Саакашвили. Стране больше пользы или вреда от него?

Пользы. Помните фразу при президентстве Януковича "Все будет Донбасс"? Если бы не этот конфликт, то мы могли бы четко сказать "Все будет Рошен". А так наше украинское болото не зарастает, происходят какие-то процессы. В настоящее время ситуация находится в правом поле. Порошенко всеми способами пытается вытолкать ее из него, но не удается.

Такой конфликт "Порошенко - Саакашвили" может спрогнозировать лишь психолог. Но предусмотреть, что президент будет делать глупость за глупостью - невозможно.



У Саакашвили есть перспективы в Украине?

Мы не знаем, выйдет ли в Саакашвили реализовать свой проект. Его проблема в том, что, как и всякий харизматичный руководитель, он требует от всех смотреть ему в рот и отдавать честь без лишних вопросов. На кого он сделает ставку? На молодых и послушных? Или на людей, которые знают свое дело? Станет ли "Движение новых сил" партией, которая сможет изменить ситуацию в Украине, - здесь много вопросительных знаков.

Чем отметилась в 2017 году?

Когда в первом чтении приняли закон о реинтеграции Донбасса, это был прорыв. Теперь нам заявляют, что закона не будет.

Относительно изменения избирательного закона - пока не знаем, чем это окончится. Часто голосуют за одно, а "Голос Украины" в конечном результате публикует другое. В закон о выборах за открытыми списками можно внести изменения, которые искривят его основную идею. Принятие закона в первом чтении - позитивный сдвиг. Но процесс может закончиться, как всегда.

2013-го валовой национальный продукт Украины представлял 180 миллиардов долларов. В этом году - 100 миллиардов



Как себя показало правительство Гройсмана?

В 2013-м валовой национальный продукт Украины представлял 180 миллиардов долларов. В этом году - 100 миллиардов. По существу почти половина ВВП исчезла. Война - негативный фактор, катастрофа. Рынок России закрыт - негативный фактор. Но война идет почти четыре года. Надо находить выходы из ситуации.

Какие реформы в стране дали позитивный эффект? В банковской сфере - 90 банков зарубили, в сельском хозяйстве проблему с собственностью земли не решили. До сих пор есть проблема с газом. Покупаем тот же русский - только в Польше и Словакии. Уголь, как и раньше, - в ЛНР и ДНР.

Какую проблему в стране решили? Как говорил Гройсман: "Я вам покажу, как надо руководить страной". Вот и показал.



Но подняли пенсии, минимальные зарплаты, действует система субсидий.

За какие деньги? Ваши пенсии, уважаемые граждане, это получены в кредит деньги. Их надо будет отдавать с процентами. Мы собираем налогов лишь на обслуживание долгов. Не можем ничего строить и развиваться. Но если заменить Гройсмана, ничего не изменится. Порошенко рулит парадом в своих интересах.

Реформы не задевают частного интереса политической элиты. Ведут бизнес в Крыму, с Россией. Отмывают бабки на оборонных заказах



Какие-то из реформ идут положительно?

Надо понять подход к их осуществлению. Они не задевают частного интереса политической элиты. То есть ведем бизнес в Крыму, с Россией. Отмываем "бабки" на оборонных заказах. Где-то там идет война. Международные партнеры нам говорят, что нужные изменения. Предлагают реформировать полицию. Ок. Сейчас переоденем "ментов" - будут полицейские. Власть вместо разрешать проблему создает пиар.

То же с децентрализацией. Можно было посмотреть список поступлений к государственному и местному бюджетам. Некоторые поступления, в рамках законов о госбюджете и органах местного самоуправления, надо было бы перенести на уровень общин. При этом разогнать местные администрации и даты возможность советам создать собственные исполкомы. Порошенко не может это сделать. Потому что как он выигрывает следующие выборы без государственных администраций? Он - не самоубийца.

Говорят, надо упразднить мораторий на продажу земли. Но никто не объясняет, что будет дальше. В списке владельцев наибольших агрохолдингов видим Ахметова и Порошенко. Вместо провести земельную реформу - дать возможность фермерам покупать или брать землю в аренду, открыть доступ им к кредитам и новым технологиям - идет пафосный разговор о необходимости приватизации. За этими разговорами лишь стремления Порошенко и Ахметова стать владельцами земли.

Когда аналитики из , Евросоюза смотрят на Украину, то видят - страна разваливается на глазах



Почему нет реальной борьбы с коррупцией?

Когда аналитики из , Евросоюза смотрят на Украину, то видят - страна разваливается на глазах, а в элиты нет политической воли защитить государство. Но Запад заинтересован, чтобы Украина существовала. Если не как составная часть европейской цивилизации, то хотя бы как буфер. Пытались создать орган, который мог бы стабилизировать ситуацию в стране. Они считали: если будет независимый орган и он будет ловить наивысших коррупционеров, то в стране станут меньше красть. И постепенно научатся жить по правилам. Антикоррупционное бюро - это был западный проект исправления ситуации в Украине. Под бюро создали Нацагенство из предотвращения коррупции. Но НАБУ не вписалось в систему органов государственной власти. Постоянно происходят конфликты. Вписалось НАЗК. Но так, что идею декларирования доходов и расходов превратили в фикцию. Никого не привлекли к ответственности. Реформа закончилась сплошным позором.

Сытник - не тот человек, который может пойти в ва-банк

Почему так?

Чтобы произвести свою работу, НАБУ должен получать информацию, собирать и хранить ее, проводить следствие. А им постоянно ставят палки в колеса. Второй момент - Сытник не тот человек, который может пойти в ва-банк.

Следующий Майдан возможен в ближайшее время?

Вся страна недовольна деятельностью президента, парламентом, судебной системой. То есть Украина объективно идет к новой революции. Когда в стране происходит революция - это плохо, потому что значит: не работают демократические институты. Но это и хорошо: значит, люди окончательно не отупели и не отчаялись. Организм борется. Сейчас у нас лотерея. Даже если начнется революция, не знаем, чем она закончится.

Какие опасности будут от нее?

Это расколет общество. Кто сейчас стеной стоит между участниками акций и органами государственной власти? Нацгвардия. Она начиналась из добровольческих батальонов, которые шли на Донбасс защищать Украину. Наиболее патриотических, преданных стране людей сделали слугами Порошенко. Если начнется новый Майдан и выйдет за пределы правового поля, то все может закончиться расколом и гражданской войной. Когда один батальон пойдет на другой. А из линии фронта будут срываться подразделения.

Как мы это не называли бы - революция, Майдан, реформы, политический процесс, должны понимать: надо придерживаться правового поля. "Все прочь"! - это призыв к разрушению Украины. Но если люди будут пассивны и не будут требовать реализации своих конституционных прав, эта страна скатится к авторитаризму.

Единственный механизм изменений - это политические партии. Их финансируют олигархи

Как сейчас общество может влиять на власть?

Нужен политический институт - партия, которая поведет людей. И должна быть газета, которая призовет граждан к определенным действиям. И все. Говорим: люди ничего не хотят, не умеют, в апатии. Но как они могут реализовать свои требования? Бегать улицей и кричать "я против"?

Единственный механизм изменений - это политические партии. Их финансируют олигархи.



Как в 2018 году будет развиваться ситуация на Донбассе и в Крыму?

Ситуация на Донбассе сама по себе не разрешится. Наша власть не собирается выходить за пределы Минских договоренностей. Порошенко играет в игру Путина.

Украина сама решить проблему оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей не способная. К проблеме Крыма даже подходить боится. Порошенко четко знает, что проблема Крыма - табу. Если нарушит его, Путин будет недоволен. Украинская армия уже далеко не та, которая была 2014-го. Но в прямом военном столкновении мы не способны противостоять . Украина не готова к этому ни морально, ни в военно-техническом плане. В военных заказах больше коррупции и отмывания денег, чем заботы об обороноспособности страны.

Нет факторов, которые вернули бы Крым в состав Украины. Но он не останется и в России



Но президент часто в речах вспоминает Крым.

У нас Крым выиграли не в карты. Мы его не потеряли. У нас его завоевали с использованием военных сил. Воевать нужно. Вместо этого Порошенко продолжает вести бизнес на аннексированном полуострове. Где наш закон о деоккупации Крыма? Где Минский процесс из стабилизации ситуации там? Путин ведет игру: "Хотите поговорить о Крыме? - завтра устроим обстрел на Донбассе или начнем вести бесконечные переговоры об обмене заложниками". Порошенко ведется на это, вместо того, чтобы увязать вопрос оккупации Крыма и Донбасса. Петр Алексеевич знает правила - и сознательно играет на руку Путина.

Нет факторов, которые вернули бы Крым в состав Украины. Но он не останется и в . Большая вероятность, что Крым сможет стать национальным государством крымских татар.



Когда развалится Россия?

Есть силы, которые заинтересованы в существовании России как государства, а есть силы с противоположным интересом. Как все сработает, зависит от комбинации факторов.

Имеем Владимира Путина. Он не хочет идти от власти, демократию в стране ликвидировал, правовое государство - тоже. Он нарушил международное право. Мир стремится привлечь Путина к ответственности. Это может происходить с помощью шарфика и табакерки или через дальнейшую дестабилизацию экономики, которая закончится социальным взрывом. Или центробежными тенденциями. Процесс пошел. Надеюсь, он закончится тем, что вместо останется одна большая тундра. Но пока ожидаем.



У нас обострились отношения с несколькими соседями - Польшей, Венгрией, Румынией, Беларусью. Дело в наших ошибках или больше вопросов к ним?

Во всех случаях работают разные факторы. Белорусы зависимы от России. Лукашенко пытается сделать так, чтобы и , и Украина более-менее были им довольны. Не в том он статусе, чтобы играть против Москвы. Но и не может стать на сторону - попадет под все санкции, из которых недавно только вышел.

С Польшей можно найти общий язык. Главная проблема с ними - дискуссия по поводу исторической памяти.

Наш закон об образовании Варшава, Бухарест и Будапешт раскритиковали. Мотивация у каждой страны разная. Поляки хотят сохранить культурную идентичность меньшинства, которая осталась в Украине.

У венгров - историческая травма. Когда-то существовало огромное Венгерское государство. Претендуют на этот статус. Убежденные, что Украина не сможет пойти на открытый конфликт. Они спекулируют на ситуации в нашей стране и ведут бесчестную игру. Надеются на кусок пирога, если Украина начнет лезть по швам.

С Румынией ситуативная проблема. Если назрел конфликт в Украине - чего бы им не вмешаться.



Какой будет 2018 год для мира?

В России выигрывает президентские выборы. Это еще раз подтвердит, что он узурпировал власть и завел страну в тупиковую ситуацию. Это консолидирует мир против русской угрозы. Невзирая ни на что наши политические и экономические неудачи, Запад не покинет Украину. Будет длиться процесс постепенного добивания России. Он может развиваться быстро или медленно. Но судьба определена. И будущее Украины на ближайшие годы тоже - все будет хорошо, страна будет существовать на карте мира. Но останутся ли здесь люди, еще неизвестно.

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