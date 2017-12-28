В Украине в 2018 году цену на электроэнергию планируют поднять почти на 16%.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии следует, что повышение будет проходить в два этапа.

В частности, НКРЭКУ собирается повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6,1%.

НКРЭКУ

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