|Нацкомиссия сообщила о грядущем повышении цен на электроэнергию
|28.12.2017 19:40
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В Украине в 2018 году цену на электроэнергию планируют поднять почти на 16%.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии следует, что повышение будет проходить в два этапа.
В частности, НКРЭКУ собирается повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6,1%.
НКРЭКУ
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