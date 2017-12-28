Освобожденные из ОРДЛО украинцы пройдут реабилитацию в Одесской области

Освобожденные из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей украинцы пройдут реабилитацию в Одесской области, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с жителями с.Маяки Беляевского района Одесской области.

"В Одесскую область приедут лучшие врачи и лучшие психологи. Они будут помогать 74-м украинцам, которые были освобождены из тюрем оккупированного Донбасса. Освобожденные пройдут тут полную реабилитацию в Военном госпитале (411 военный клинический госпиталь – ИФ)", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ОРДЛО были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина начала очередные переговоры по освобождению остающихся в заложниках на территории ОРДЛО украинцев. По ее словам, боевики уже подтвердили местонахождение более 20 задержанных украинцев.