|Емілія Кларк готова стати на коліна перед принцом Вільямом
|12.11.2019 07:05
|
Днями Емілія Кларк погодилася на незвичайне інтерв'ю - журнал Vanity Fair запропонував їй пройти перевірку на детекторі брехні. Підключивши до поліграфа, їй задавали безліч незручних запитань, наприклад, чи змусила б вона принца Вільяма схилити перед нею коліно, як це робили піддані матері Драконів в «Іграх престолів».
"Ні, думаю, це мені б довелося встати перед ним на одне коліно", - зізналася актриса, і прилад визначив, що це правда.
Варто відзначити, що Кларк дійсно знайома зі спадкоємцем британського престолу. У лютому 2018 року актриса була призначена ведучою благодійного заходу, на якому вшановували молодих людей, колишніх безпритульних, які зуміли повернутися до нормального життя. Зірку фентезі-саги попередили, що вона не повинна повертатися до герцога спиною і звертатися до нього «Ваша королівська високість».
"Мені було важко, але я змусила себе це зробити. Не думаю, що він коли-небудь дивився моє шоу", - згадує актриса.
Однак тут вона помиляється, в 2017 році в ефірі BBC Radio 1 Принц Вільям і Кейт Міддлтон розповіли, що є великими фанатами серіалу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями