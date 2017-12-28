Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Сегодня, 28 декабря, состоялось последнее заседание в судебном процессе над Нестором Шуфричем-младшим. Четыре месяца назад, 26 августа, он, находясь за рулем Bentley, сбил на пешеходном переходе в Киеве Алексея Мельниченко. Травмы пострадавшего тогда классифицировали как тяжкие телесные повреждения. Приговор суда – один год условно, информирует svodka.net.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Мельниченко Вячеслав Лысенко.

«За четыре месяца потерпевший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили духовный и материальный убыток в размере одного миллиона гривен.

Читайте: Business Insider составил список лучших автомобилей за последние 80 лет

Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом. Он по специальности — бариста, следовательно впоследствии планирует открыть небольшое кафе. В январе 2018 года Алексею произведут вживление титановой пластины в череп, и только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни. Все лечение оплачивает обвиняемый. Итог этой трагедии — не получение компенсации, а здоровье, которое молодому парню еще предстоит вернуть», — отметил адвокат



Первый медицинский центр Тель-Авива. Пострадавший в ДТП Алексей Мельниченко (в центре)

Он говорит, что «учитывая то, что Нестор Несторович повел себя человечно, как представитель потерпевшего на суде, я выразил волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины».

Читайте: Крысиные дела: Что известно о человеке, получившем условный срок по делу об убийстве Веремия

«Для меня эта трагедия не останется необдуманной. Я сделал выводы, которые очень изменили мое отношение к жизни. Я прошу учесть мое раскаяние. Я считаю себя виновным в этом инциденте. К сожалению, он произошел. Прошу не сажать меня в тюрьму», — сказал на судебном заседании Нестор Шуфрич-младший, которого цитирует адвокат потерпевшего.

Суд признал Шуфрича-младшего виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

«Условия, облегчающие вину, обвиняемый выполнил. Наказание, которое он получил, в этой ситуации по закону является максимально строгим. От себя могу добавить: ни водитель, ни пешеход не застрахованы от несчастья на дороге. Но при любых обстоятельствах нужно оставаться прежде только человеком», — отметил адвокат.

Напомним, 26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича непосредственно на пешеходном переходе сбил прохожего. ДТП было совершено на автомобиле марки Bentley, который сыну депутата не принадлежал, а был предоставлен для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом.

Для помощи пострадавшему нардеп обеспечил приезд израильских медиков. Апелляционный суд Киева выпустил Шуфрича-младшего на поруки отца. Он обязался до конца следствия и судебного решения по аварии оставаться в Киеве. Сейчас пострадавший в ДТП Алексей Мельниченко на реабилитации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира