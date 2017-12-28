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Омелян о средствах на ремонт дорог: При Януковиче разворовывалось от 50% до 70%, а сейчас если и воруется, то от 3% до 10%
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28.12.2017 19:41
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Сейчас стоимость ремонта дорог в Украине ниже, чем была при
президентстве Виктора Януковича, хотя гривна девальвировала, заявил
министр инфраструктуры Владимир Омелян. Омелян: Частично по
некоторым областям высокие цены оправданы из-за отсутствия
собственного сырья Фото: TRUMAN Agency / Facebook "Даже после
девальвации гривны стоимость ремонта дорог ниже, чем была при
Януковиче. Это уже показатель того, что тогда разворовывалось от
50% до 70%, а сейчас если и воруется, то от 3% до 10%. Можем ли мы
это преодолеть? Без надлежащей работы правоохранительных
органов – нет! Но теперь мы делаем этот процесс прозрачным и
есть мониторинг независимых организаций. Тот же CoST будет работать
за счет Великобритании и UNDP (Программы развития ООН
(ПРООН). – ), и они будут отслеживать каждый тендер
по области – где высокие цены, где – ниже. Потому что частично
по некоторым областям высокие цены оправданы из-за отсутствия
собственного сырья. Также цены выросли из-за массового
строительства дорог", – отметил он.По словам Омеляна,
строительством дорог в Украине занимаются примерно пять–семь
компаний."Но этого тоже недостаточно. И некоторые объекты сдаются
не вовремя, потому что компания работает над несколькими дорогами.
Было бы их хотя бы 15 – я был бы счастлив. В этом году мы
привлекли китайцев, еще несколько иностранных фирм, но пока не было
дорожного фонда и гарантированного финансирования, ни одна крупная
иностранная компания заходить к нам не хотела", – заявил
министр.1 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время
заседания правительства сообщил, что 95% дорог
Украины находятся в ужасном состоянии. По его словам, на
ремонт дорог в 2017 году выделено около 30 млрд грн, что в три
раза больше, чем в 2016 году.12 июля глава Кабмина заявил,
что через пять–семь лет дороги по всей стране будут
качественными.Руководитель Государственного агентства автомобильных
дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак сообщил 15 декабря,
что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 километров
дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет.
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