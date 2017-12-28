Сейчас стоимость ремонта дорог в Украине ниже, чем была при президентстве Виктора Януковича, хотя гривна девальвировала, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Омелян: Частично по некоторым областям высокие цены оправданы из-за отсутствия собственного сырья Фото: TRUMAN Agency / Facebook "Даже после девальвации гривны стоимость ремонта дорог ниже, чем была при Януковиче. Это уже показатель того, что тогда разворовывалось от 50% до 70%, а сейчас если и воруется, то от 3% до 10%. Можем ли мы это преодолеть? Без надлежащей работы правоохранительных органов – нет! Но теперь мы делаем этот процесс прозрачным и есть мониторинг независимых организаций. Тот же CoST будет работать за счет Великобритании и UNDP (Программы развития ООН (ПРООН). – ), и они будут отслеживать каждый тендер по области – где высокие цены, где – ниже. Потому что частично по некоторым областям высокие цены оправданы из-за отсутствия собственного сырья. Также цены выросли из-за массового строительства дорог", – отметил он.По словам Омеляна, строительством дорог в Украине занимаются примерно пять–семь компаний."Но этого тоже недостаточно. И некоторые объекты сдаются не вовремя, потому что компания работает над несколькими дорогами. Было бы их хотя бы 15 – я был бы счастлив. В этом году мы привлекли китайцев, еще несколько иностранных фирм, но пока не было дорожного фонда и гарантированного финансирования, ни одна крупная иностранная компания заходить к нам не хотела", – заявил министр.1 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства сообщил, что 95% дорог Украины находятся в ужасном состоянии. По его словам, на ремонт дорог в 2017 году выделено около 30 млрд грн, что в три раза больше, чем в 2016 году.12 июля глава Кабмина заявил, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 километров дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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