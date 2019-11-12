Президент Дональд Трамп подтвердил в Twitter, что стенограмма его первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет опубликована на текущей неделе.

Американский руководитель назвал этот разговор самым важным.

«Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины», – написал Трамп.

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