|Трамп на этой неделе опубликует разговор с Зеленским
|12.11.2019 07:21
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Президент Дональд Трамп подтвердил в Twitter, что стенограмма его первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским будет опубликована на текущей неделе.(function() })();
Американский руководитель назвал этот разговор самым важным.
«Чтобы продолжать оставаться самым открытым президентом в истории, на этой неделе я обнародую стенограмму первого разговора с президентом Украины», – написал Трамп.
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