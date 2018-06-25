Организаторам ежегодного благотворительного аукциона в Калифорнии удалось собрать 13,6 млн долларов на благотворительность, передает со ссылкой на Wine Spectator.

Отмечается, что аукцион проходит 38-й год подряд. В текущем году он состоялся в период с 31 мая по 2 июня и привлек 13,6 млн дол. В прошлом году организаторам мероприятия удалось собрать 15,7 млн дол.

Все средства, собранные на аукционе, перечисляются непосредственно в организации, которые помогают местным жителям оплатить программы общественного здравоохранения и детского образования.

Напомним, ранее винный аукцион в США перечислил 15 млн долл. нуждающимся детям.

Как сообщал , украинцы не жалеют денег на табак и алкоголь. Траты наших соотечественников на эти товары рекордно выросли в первом квартале текущего года.

В среднем каждый украинец тратит на алкоголь около 600 грн в год.

Параллельно между отечественных потребителей растет и популярность вина.

Отвечая на новые тренды потребительского поведения, украинская компания Beverage Trading Company недавно презентовало линейку современных вин “Felicitas”. Практически сразу после этого, новый бренд был удостоен награды “Открытие года” на международном дегустационном конкурсе BEST DRINK 2018.

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