УкраинаЦиничные слова Линчевского об онкобольных отражают позицию Минздрава Такие волонтерские организации, как UN Volunteers, Conservation Volunteers, GoVolunteer, ежегодно привлекают тысячи добровольцев со только мира для реализации масштабных программ по защите окружающей среды. Программа включает в себя множество задач: помощь по восстановлению парков и заповедников, поддержание чистоты пляжей для сохранения популяции черепах, заботу о коалах и кенгуру, охрану дикой природы, посадку деревьев и многое другое.Для Elizest этот проект предоставляет возможность реализовать свою давнюю мечту. Поскольку она влюблена в Австралию с самого детства, в ее дикую природу и уникальных животных, в ее жаркое солнце и мультикультурность.“Естественно я с семьей переехала сюда не только для волонтерской миссии. Мы получили PR visa (вид на жительство в Австралии), но принять участие в спасательной миссии это мечта из самого детства. В Австралии волонтерство это массовое явление, которое воспитывает в людях правильные качества взаимопомощи, поддержки, понимания и формируют нацию.” – говорит Elizest.Украинка уже готовится принять участие в своей первой миссии в ближайшее время. Это будет двухнедельная волонтерская работа на дикой природе для помощи животным Австралии. Эту миссию и все последующие, Elizest собирается осветить на своем канала в YouTube – UA=AU by Elizest. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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