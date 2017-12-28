НКРЭКУ с января-2018 снизит тариф "Укрэнерго" на 29,4%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2018 года снизит средневзвешенный тариф НЭК "Укрэнерго" на 29,4% по сравнению с тарифом текущего года – с 6,933 коп/кВт·ч до 4,894 коп./кВт-ч (здесь и далее - без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла в четверг. В то же время "Укрэнерго" предлагало снизить компании тариф на 10% – до 6,24 коп./кВт-ч.

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Согласно решению НКРЭКУ, тариф "Укрэнерго" на первый квартал 2018-го составит 3,598 коп./кВт-ч (без НДС), на второй – 6,4 коп./кВт-ч (без НДС), на третий – 4,64 коп./кВт-ч (без НДС), на четвертый – 5,137 коп./кВт-ч (без НДС).

Передача э/э сетями НЭК в 2018 году прогнозируется на уровне 113,5 млрд кВт-ч, в т.ч. в I квартале – 29,5 млрд кВт-ч, II квартале – 25 млрд кВт-ч, III квартале – 27,6 млрд кВт-ч, IV квартале – 31,4 млрд кВт-ч.

Инвестиционная программа на 2018 год утверждена в объеме 2 млрд 607,139 млн грн. Источниками финансирования ИП будут кредитные средства – 1 млрд 238,463 млн грн, амортизационные отчисления – 687,037 млн грн, прибыль на капитальные инвестиции – 636,852 млн грн, другие доходы – 40 млн грн, амортизационные отчисления Госэнергонадзора – 4,787 млн грн.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе заседания отметил, что в ходе обсуждения проекта ИП-2018 общая сумма финансирования мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции была снижена комиссией на 200 млн грн от предложенной компаний. По его словам, в ближайшее время ожидается утверждение многих крупных проектов Кабинетом министров Украины и компания будет просить комиссию пересмотреть ИП-2018.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.