В Альпах двое горнолыжных инструкторов погибли во время схода лавины - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Альпах двое горнолыжных инструкторов погибли во время схода лавины
12.11.2019 08:18
В Альпах двое туристов погибли при схождении лавины
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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