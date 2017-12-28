Причем трясти будут в первую очередь крупный и средний бизнес

По данным рейтинга Paying Taxes 2018, который составляет компания PwC, Украина за год поднялась с 84 на 43 место. Это произошло благодаря снижению до 22% ставки единого созвзноса и сокращению средней налоговой нагрузки до 37,9% (в ЕС – 40,5%). Тем не менее, власть не устает копаться в карманах налогоплательщиков: в государственном бюд­жете на 2018 год, который Верховная Рада утвердила 7 декабря, заложены доходы на уровне 913 млрд грн , из них более 759 млрд грн – это налоговые поступления. Так что Государственная фискальная служба (ГФС) уже вовсю готовится к поиску источников наполнения бюджета.

Причем трясти будут в первую очередь крупный и средний бизнес, потому что ключевыми налогами, которые наполняют госказну, традиционно являются налог на прибыль, НДС и акцизы. Но достанется и малым предпринимателям, налоговая нагрузка на которых вырастет вслед за ростом минимальной зарплаты.

Вдох-выдох – и в бой!

Депутаты прислушались к требованиям бизнеса и 7 декабря внесли поправки в Налоговый Кодекс (законопроект № 6776-д), которые дают задний ход механизму блокировки НДС-накладных.

Со 2 января 2018 года регистрация приостановленных накладных возобновляется в обычном режиме. Исключение составляют только те заблокированные НДС-операции, по которым налогоплательщики к 1 декабря 2017 года не подали пояснения, а также накладные, которые ГФС отказалась регистрировать даже после предоставления плательщиком всех требуемых документов.

Казалось бы, вот она, победа! Но, к сожалению, это только лишь временная передышка. “Блокировку НДС-накладных не отменяют, а приостанавливают. И “амнистия“ хотя и предусмотрена, но неполная“, – говорит Ольга Богданова, председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов.

Кабинет Министров должен в течение двух месяцев с момента выступления в силу упомянутых поправок определить порядок, на основании которого будет происходить приостановка накладных, а в течение трех месяцев разработать необходимые нормативно-правовые акты.

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