В САП отметили, что критикующий антикоррупционную прокуратуру за закрытие уголовного производства в отношении народного депутата Украины от группы "Воля народа" Олеся Довгого генпрокурор Юрий Луценко согласовал докладную записку о недостаточности доказательств вины Довгого. САП: Получив свою долю пиара в СМИ, другие правоохранительные органы и их руководители забыли сообщить обществу о наличии недостатков досудебного расследования Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook "Досудебное расследование о незаконном выделении земельных участков сессией Киевсовета 1 октября 2007 года осуществлялось больше года прокуратурой города Киева. В дальнейшем расследование в июне 2017-го поручено осуществлять общей группе детективов НАБУ и следователей прокуратуры города Киева", – напомнили в антикоррупционной прокуратуре.В САП отметили, что "наступательная позиция" прокуратуры города Киева исчезла, как только ушла пресса."Получив свою долю пиара в СМИ, другие правоохранительные органы и их руководители забыли сообщить обществу о наличии недостатков досудебного расследования. Именно следовательно объявление подозрения Довгому не производится сразу после снятия с него депутатской неприкосновенности", – подчеркнули в антикоррупционной прокуратуре.В САП сообщили, что факт отсутствия доказательств для объявления подозрения Довгому подтвержден не только собранными доказательствами, но и позицией самого генпрокурора."На адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры поступила докладная записка заместителя генерального прокурора Стрижевской от 22 ноября 2017 года, согласованная генеральным прокурором Украины, о том, что в тексте подозрения Довгому "не доказано, в чем именно заключались его злоупотребления".В антикоррупционной прокуратуре добавили, что решение о закрытии уголовного производства принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, которые не сообщили о фактах давления или указаний со стороны Довгого во время голосования за выделение земельных участков."Большинство депутатов не помнит событий пленарного заседания 1 октября 2007 года. Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить", – подчеркнули в САП.В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что приняли решение о закрытии производства только в отношении подозреваемого Довгого, а не уголовного производства в целом, что позволяет привлечь к ответственности всех виновных в случае наличия доказательств."Считаем неприемлемыми подобные высказывания по уголовному преследованию лица в социальных сетях, а не в формате принятия процессуального решения в производстве", – подытожили в САП. https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1105842236185625:0 Сегодня Луценко в Facebook назвал неприемлемым решение САП о закрытии дела в отношении Довгого. Генпрокурор подчеркнул, что доказательства по делу есть.Прокуратура Киева вручила подозрение Довгому 22 сентября. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины в связи с делом о выделении земли в Киеве в 2007–2009 годах.30 ноября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что дело в отношении Довгого "подходит к своему логическому завершению".12 декабря агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщало, что ГПУ не видит состава преступления в деле Довгого. По данным издания "Украинская правда", ГПУ уведомила САП письмом с подписью заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого "нет состава преступления".Спикер ГПУ Андрей Лысенко 12 декабря заявлял, что ведомство направило в САП существенные замечания относительно подозрения Довгому. "Никакие вопросы о наличии или отсутствии в действиях Довгого состава преступления в письме к САП не упоминались", – заявил Лысенко.Вчера издание INSIDER сообщило, что правоохранители закрыли уголовное производство в отношении Довгого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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