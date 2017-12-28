|
В САП назвали комментарий Луценко о закрытии дела Довгого "преждевременным и чрезмерно эмоциональным"
|
28.12.2017 19:49
|
В САП отметили, что критикующий антикоррупционную прокуратуру за
закрытие уголовного производства в отношении народного депутата
Украины от группы "Воля народа" Олеся Довгого генпрокурор Юрий
Луценко согласовал докладную записку о недостаточности
доказательств вины Довгого. САП: Получив свою долю пиара в
СМИ, другие правоохранительные органы и их руководители забыли
сообщить обществу о наличии недостатков досудебного расследования
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook
"Досудебное расследование о незаконном выделении земельных участков
сессией Киевсовета 1 октября 2007 года осуществлялось больше года
прокуратурой города Киева. В дальнейшем расследование в июне
2017-го поручено осуществлять общей группе детективов НАБУ и
следователей прокуратуры города Киева", – напомнили в
антикоррупционной прокуратуре.В САП отметили, что "наступательная
позиция" прокуратуры города Киева исчезла, как только ушла
пресса."Получив свою долю пиара в СМИ, другие правоохранительные
органы и их руководители забыли сообщить обществу о наличии
недостатков досудебного расследования. Именно следовательно
объявление подозрения Довгому не производится сразу после снятия с
него депутатской неприкосновенности", – подчеркнули в
антикоррупционной прокуратуре.В САП сообщили, что факт отсутствия
доказательств для объявления подозрения Довгому подтвержден не
только собранными доказательствами, но и позицией самого
генпрокурора."На адрес Специализированной антикоррупционной
прокуратуры поступила докладная записка заместителя генерального
прокурора Стрижевской от 22 ноября 2017 года, согласованная
генеральным прокурором Украины, о том, что в тексте подозрения
Довгому "не доказано, в чем именно заключались его
злоупотребления".В антикоррупционной прокуратуре добавили, что
решение о закрытии уголовного производства принято по результатам
допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, которые
не сообщили о фактах давления или указаний со стороны Довгого во
время голосования за выделение земельных участков."Большинство
депутатов не помнит событий пленарного заседания 1 октября 2007
года. Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии
уголовного производства в связи с тем, что не установлены
достаточные доказательства виновности лица в суде и исчерпаны
возможности их получить", – подчеркнули в САП.В
Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что
приняли решение о закрытии производства только в отношении
подозреваемого Довгого, а не уголовного производства в целом, что
позволяет привлечь к ответственности всех виновных в случае наличия
доказательств."Считаем неприемлемыми подобные высказывания по
уголовному преследованию лица в социальных сетях, а не в формате
принятия процессуального решения в производстве", – подытожили
в САП.
https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1105842236185625:0
Сегодня Луценко в
Facebook назвал неприемлемым решение САП о закрытии
дела в отношении Довгого. Генпрокурор подчеркнул,
что доказательства по делу есть.Прокуратура Киева вручила
подозрение Довгому 22 сентября. Его подозревали в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364
(злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного
кодекса Украины в связи с делом о выделении земли в Киеве в
2007–2009 годах.30 ноября руководитель САП Назар Холодницкий
заявил, что дело в отношении Довгого "подходит к своему
логическому завершению".12 декабря агентство "Українські
новини" со ссылкой на источник сообщало, что ГПУ не видит
состава преступления в деле Довгого. По данным издания
"Украинская правда", ГПУ уведомила САП письмом с подписью
заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, что в деле Довгого
"нет состава преступления".Спикер ГПУ Андрей Лысенко 12 декабря
заявлял, что ведомство направило в САП существенные
замечания относительно подозрения Довгому. "Никакие вопросы о
наличии или отсутствии в действиях Довгого состава преступления в
письме к САП не упоминались", – заявил
Лысенко.Вчера издание INSIDER сообщило, что
правоохранители закрыли уголовное производство в отношении
Довгого.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира