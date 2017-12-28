|На юге Турции вблизи полицейского участка произошел взрыв
|28.12.2017 19:50
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Мощный взрыв произошел близко полицейского участка на юге Турции. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на местные СМИ, передает
Турецкое информационное агентство сообщило о взрыве, который произошел в четверг в городе Джейхан, в провинции Адана.
В то же время не было информации о количестве жертв в результате взрыва. Агентство сообщило, что в район инцидента были направлены правоохранители.
Как сообщал в результате взрыва в магазине в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек.
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