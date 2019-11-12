Украинские теннисистки установили новые личные рекорды в рейтинге WTA - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украинские теннисистки установили новые личные рекорды в рейтинге WTA
12.11.2019 08:55
Украинские спортсменки поднялись в рейтинге WTA
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
украина
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