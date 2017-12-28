|В Киеве снизится стоимость отопления
|28.12.2017 19:56
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила стоимость услуг «Киевэнерго» для населения.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), снизила тарифные планы на 2018 год на 4,1%, информирует еizvestia.com.
За централизованное отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика комиссия установила оплату в размере 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц.
Все тарифы приведены с учетом НДС.
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В ноябре «Киевэнерго» разделилась на 2 компании, одна будет эксплуатировать электросети и распределять электроэнергию, вторая – поставлять ее в дома.
«Киевэнерго» разработал сервис, в котором пользователи смогут присоединиться к электросети в онлайн-режиме.
С апреля следующего года столичные дома теплом будет обеспечивать компания «Киевтеплоэнерго», которая заменит «Киевэнерго». Несмотря на это, столица продолжит сотрудничество с «Киевэнерго».