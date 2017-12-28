Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который Верховная Рада одобрила перед принятием госбюджета на 2018 год, подписан спикером парламента Андреем Парубием и направлен на подпись президенту Петру Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий подписал изменения в Налоговый кодекс Фото: rada.gov.ua Документ направлен на подпись президенту Петру Порошенко.Законопроект №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Рада приняла 7 декабря. Он позволяет увеличить поступления в сводный бюджет Украины.В тот же день парламент принял госбюджет на 2018 год. Согласно документу, на следующий год предусмотрены доходы на уровне 913,6137 млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн. С 1 января следующего года прожиточный минимум будет составлять 1700 грн, с 1 июля – 1777 грн, с 1 декабря – 1853 грн. Документ разработан, исходя из прогноза инфляции в 9% и роста ВВП в 3%. В закон заложили курс гривны 29,3 грн/$. Законопроект о госбюджете также подписан Парубием и передан на подпись президенту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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