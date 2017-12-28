Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который Верховная
Рада одобрила перед принятием госбюджета на 2018 год, подписан
спикером парламента Андреем Парубием и направлен на подпись
президенту Петру Порошенко. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Парубий подписал изменения в Налоговый кодекс
Фото: rada.gov.ua Документ направлен на подпись президенту
Петру Порошенко.Законопроект №6776-д о внесении изменений
в Налоговый кодекс Рада приняла 7 декабря. Он позволяет
увеличить поступления в сводный бюджет Украины.В тот же день
парламент принял госбюджет на 2018 год. Согласно документу, на
следующий год предусмотрены доходы на уровне 913,6137 млрд грн,
расходы – 988,6343 млрд грн. С 1 января следующего года
прожиточный минимум будет составлять 1700 грн, с 1 июля – 1777
грн, с 1 декабря – 1853 грн. Документ разработан, исходя из
прогноза инфляции в 9% и роста ВВП в 3%. В закон заложили курс
гривны 29,3 грн/$. Законопроект о госбюджете также подписан
Парубием и передан на подпись президенту.
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