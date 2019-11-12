|Сеть аптек "СитиМед" лишили лицензии
|12.11.2019 09:03
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Об этом сообщается на сайте Государственной службы лекарственных средств.
"Гослекслужба аннулировала лицензию сети аптек ООО "МУЛЬТИСТОР" (бренд "СитиМед"), реализовывавшей незарегистрированные лекарственные средства, качество которых не соответствовало требованиям нормативных документов", - говорится в сообщении.
Упомянутая сеть насчитывает 20 аптечных учреждений, которые осуществляли продажу лекарственных средств на территории Одесской области, городов Одессы, Николаева, Херсона.
Также отмечается, что по результатам рассмотрения Экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе Украины отклонила апелляцию ООО "МУЛЬТИСТОР" относительно издания Гослекслужбой приказа от 02.08.2019 № 1025 "О лицензировании хозяйственной деятельности по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами" в части аннулирования лицензии ООО "МУЛЬТИСТОР" на право осуществления хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами".