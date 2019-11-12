Гослекслужба лишила лицензии сеть аптек "СитиМед", где торговали некачественными лекарственными средствами. Об этом сообщается на сайте Государственной службы лекарственных средств. "Гослекслужба аннулировала лицензию сети аптек ООО "МУЛЬТИСТОР" (бренд "СитиМед"), реализовывавшей незарегистрированные лекарственные средства, качество которых не соответствовало требованиям нормативных документов", - говорится в сообщении. Упомянутая сеть насчитывает 20 аптечных учреждений, которые осуществляли продажу лекарственных средств на территории Одесской области, городов Одессы, Николаева, Херсона. Также отмечается, что по результатам рассмотрения Экспертно-апелляционный совет по вопросам лицензирования при Государственной регуляторной службе Украины отклонила апелляцию ООО "МУЛЬТИСТОР" относительно издания Гослекслужбой приказа от 02.08.2019 № 1025 "О лицензировании хозяйственной деятельности по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами" в части аннулирования лицензии ООО "МУЛЬТИСТОР" на право осуществления хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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