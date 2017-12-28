Изобретатель планирует отправить на Марс Falcon Heavy «megarocket» с электромобилем Tesla на борту.

По словам Маска, старт космолета запланирован на следующий год. Ракета стартует с космодрома, который находится на мысе Канаверал.

Запуск, сопровождаемый мелодией Дэвида Боуи Space Oddity, конечно, станет легендарным событием.

Теперь Маску нет смысла скрывать облик ракеты, ведь вскоре этот космолет уже будет покорять космические просторы. Фото аппарата просочилось в Сеть, изумив пользователей мощью разработки.

Кроме того, 46-летний изобретатель намерен отдать автомобиль Tesla, запустив его в космос. По его словам, отправка бетонных и железных блоков крайне неприятна.

Маск также уточнил, что новая ракета сможет увезти 2300 тонн груза.



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