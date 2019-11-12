Об этом госсекретарь сказал в интервью американскому телеканалу. Он напомнил, что предыдущая власть «предпочла предоставить одеяла».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предоставил Киеву оружие, так как американского президента Дональда Трампа волнует судьба народа Украины.

Об этом Помпео сказал в интервью американскому телеканалу WCSC-TV.

«Этот президент (Дональд Трамп, – ред.) тоже хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет нанести убыток народу Украины, следовательно мы (США, – ред.) предоставили украинцам защитные системы вооружений… Мы дали им настоящее оружие, с помощью которого они смогли бы бороться с русскими. Я горжусь тем, что сделала власть в том, что касается политики в отношении Украины», – заявил госсекретарь США.

Он напомнил, что предыдущая власть США не сделала этого и «предпочла предоставить одеяла».

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен напомнил, что «администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь».

В то же время он выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут общий язык.

В октябре сообщалось, что США начали поставку Украине ракетных систем Javelin.

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