В Киеве похитили известного специалиста в сфере IT исполнительного директора биржи криптовалют EXMO LLP Павла Лернера.

Как отмечается, похищение 40-летнего мужчины случилось еще 26 декабря. По словам свидетелей, при выходе из офиса в Оболонском районе столицы его уже ожидали неизвестные в балаклавах, которые запихнули его в черный Mercedes-Benz, информирует еizvestia.com.

Столичная полиция в тот день подтвердила факт похищения человека, но имени не назвала. Сейчас там отмечают, что ведется следствие и обстоятельства и детали пока разглашать не могут.

Павел Лернер является довольно известным российским экспертом по блокчейну, а новость о его похищении потрясла многих экспертов по криптовалюте во всем мире.

А тем временем специалисты одного из ведущих американских банков «Морган Стэнли» допускают, что скоро самую популярную криптовалюту может ждать полное обесценивание. На прошлой неделе стоимость биткоина за час обвалилась на 2 тысячи долларов. И продолжала быстро падать последние дни. Так, цена с 20 тысяч долларов за один биткоин снизилась до 13 тысяч. Экономисты теряются в догадках — в чем же причина таких изменений.

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