После решения суда столичная прокуратура подала в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по делу об избиении депутата Мустафы Найема. случай с участием нардепа Найема произошел вечером 30 апреля в центре Киева Фото: School of Public Management UCU / Facebook "По ходатайству следователя ГУ Нацполиции срок предварительного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента), до 30 июля 2018 года", – сообщил он.Найем добавил, что после решения суда столичная прокуратура подала в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по этому делу."В понедельник планируется рассмотрение этих ходатайств в отношении гражданина РФ Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и еще одного подозреваемого", – добавил Найем.Также адвокат отметил, что сторона защиты Найема подавала ходатайство в суд с просьбой сообщать о любых заседаниях по этим делам, но информации представители пострадавшего так и не получили. https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/1797472063631643 Инцидент с участием нардепа Найема произошел вечером 30 апреля в центре Киева. Депутат утверждает, что не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию. Друзья водителя избили политика. Найему сломали челюсть и он три недели лечился в больнице.2 мая Шевченковский райсуд Киева назначил гражданину РФ Магомеду-Салиху Саитову круглосуточный домашний арест, а Ахмеду Саитову и другому участнику драки Умалу Тимербулатову – ночной домашний арест. Как сообщили изданию "Кавказ.Реалии" в пресс-службе МВД Украины, все трое – чеченцы по национальности, уроженцы Украины.По информации правоохранителей, четвертый участник драки – Магомед-Амин Саитов – сразу после инцидента купил в интернете билет на самолет и улетел из Киева в Баку. Удар Найему в лицо, по предварительным данным, нанес именно он. Саитова задерживали в Азербайджане, но позже отпустили под личное обязательство. Генпрокуратура Украины обратилась к азербайджанским коллегам с просьбой об экстрадиции подозреваемого.Пятого участника конфликта полиция объявила в розыск. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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