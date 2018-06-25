|Суд на месяц продлил срок предварительного расследования дела об избиении Найема
|25.06.2018 18:41
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https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/1797472063631643
Инцидент с участием нардепа Найема произошел вечером 30 апреля в центре Киева. Депутат утверждает, что не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию. Друзья водителя избили политика. Найему сломали челюсть и он три недели лечился в больнице.2 мая Шевченковский райсуд Киева назначил гражданину РФ Магомеду-Салиху Саитову круглосуточный домашний арест, а Ахмеду Саитову и другому участнику драки Умалу Тимербулатову – ночной домашний арест. Как сообщили изданию "Кавказ.Реалии" в пресс-службе МВД Украины, все трое – чеченцы по национальности, уроженцы Украины.По информации правоохранителей, четвертый участник драки – Магомед-Амин Саитов – сразу после инцидента купил в интернете билет на самолет и улетел из Киева в Баку. Удар Найему в лицо, по предварительным данным, нанес именно он. Саитова задерживали в Азербайджане, но позже отпустили под личное обязательство. Генпрокуратура Украины обратилась к азербайджанским коллегам с просьбой об экстрадиции подозреваемого.Пятого участника конфликта полиция объявила в розыск.
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