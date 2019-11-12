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Италия станет первой в мире страной, где уроки климата сделают обязательными
12.11.2019 09:31
В Италии вводят уроки климата для школьников Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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