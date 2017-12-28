В эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман прежний председатель СБУ Игорь Смешко выразил мнение, что, сложив вместе все неиспользуемые источники наполнения госбюджета Украины, получится финансовый ресурс, который позволит быть "абсолютно самодостаточными". Смешко: Мы можем быть абсолютно самодостаточными Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com авторской программы главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Смешко."Если бы мы перекрыли контрабанду на наших границах, то получали бы еще примерно половину бюджета страны", – сказал он.В качестве возможных источников наполнения бюджета Смешко также назвал "справедливую рентную плату за воду, песок, которые идут на производство цемента, газ, нефть, которые мы продаем (непонятно и непрозрачно)".По его мнению, эти средства можно было бы направить "на то, чтобы каждая семья получала адресно от государства дотацию на воспитание детей, на малый частный бизнес, на капиталовложения, на здоровье"."Добавьте сюда то, о чем нам все время говорят наши американские и западные партнеры: непрозрачное использование и распределение средств государственного бюджета. Если сопоставить это с наполнением офшоров, сложить все вместе, мы получим финансовый ресурс, который позволит уже сейчас говорить, что мы можем быть абсолютно самодостаточными", – заявил экс-глава СБУ. Смешко: Америка никогда не введет персональные санкции против Путина. Он – президент ядерного государства с ядерной кнопкой в руках. Читайте полную версию интервью 7 декабря Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2018 год. Согласно документу, на следующий год предусмотрены доходы на уровне 913,6137 млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн. С 1 января следующего года прожиточный минимум будет составлять 1700 грн, с 1 июля – 1777 грн, с 1 декабря – 1853 грн. Документ разработан, исходя из прогноза инфляции в 9% и роста ВВП в 3%. В закон заложили курс гривны 29,3 грн/$.Законопроект о госбюджете подписан Парубием и передан на подпись президенту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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