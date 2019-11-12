Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности с учётом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска «формулы Штайнмайера», а также разведения вооружённых сил и средств на «пилотных» участках в районе населённых пунктов деревня Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское», – говорится в сообщении.

Путин и Меркель отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского «Комплекса мер» 2015 года и других договорённостей. Также в пресс-службе Путина утверждают, что в ходе разговора была «подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины».

«Подтверждён настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в «нормандской четвёрке», в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате. Затронута тематика ведущихся трёхсторонних – с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС – переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины», – отмечается в сообщении.

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