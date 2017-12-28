Известный актер Марк Хэмилл, который получил самую большую слава благодаря роли джедая Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны", запустил в сети флешмоб с хештегом #CarrieOnForever в первую годовщину смерти актрисы Кэрри Фишер, игравшей принцессу Лею.

Участие в флешмобе приняли и другие знаменитости, а также обычные фанаты актрисы. Люди публикуют посты, которые посвящены ей, фотографии актрисы либо рисунки с ней.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, уже успевшая нашуметь кинолента "Звездные войны: Последние джедаи" заработала за первые прокатные выходные 450 миллионов , заняв пятое место в рейтинге фильмов, принесших наибольшую кассу в дебютные выходные.

Напомним, что герцог Кембриджский Уильям и принц Гарри посетили европейскую премьеру фильма "Звездные войны: Последние джедаи" , которая состоялась в Королевском Альберт-Холле во вторник, 12 декабря.

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