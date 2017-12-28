|Ученые утверждают, что на горе Арарат они обнаружили Ноев ковчег (видео)
|28.12.2017 20:10
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По словам исследователей, на территории современной Турции был найден Ноев ковчег, обломки древнего корабля лежали на вершине самой высокой точки – горы Арарат.
Об этом сенсационном открытии ученые рассказали на международной конференции.
Вскоре они должны подняться вновь, дабы раскрыть тайны библейских сказаний.
Отправной точкой стала публикация фото обледеневшей платформы с фрагментами стен по краям, которая напоминает остатки огромной деревянной лодки.
Находка принадлежит китайской экспедиции. Сделав радиоуглеродный анализ одной из балок, эксперты узнали возраст строительного элемента – 4800 лет.
Гигантские сооружения видели и в прошлом. К примеру, в 1916 году их заметили русские авиаторы. В двадцатом веке разрушенное судно так или иначе попадало в поле зрения.
Открытие было сделано американским ученым, живущим в штате Калифорния, Полом Эсперанто. Снимки, на которых изображена загадочная темная масса, были получены лишь в 1995 году.
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