По словам исследователей, на территории современной Турции был найден Ноев ковчег, обломки древнего корабля лежали на вершине самой высокой точки – горы Арарат.

Об этом сенсационном открытии ученые рассказали на международной конференции.

Вскоре они должны подняться вновь, дабы раскрыть тайны библейских сказаний.

Отправной точкой стала публикация фото обледеневшей платформы с фрагментами стен по краям, которая напоминает остатки огромной деревянной лодки.

Находка принадлежит китайской экспедиции. Сделав радиоуглеродный анализ одной из балок, эксперты узнали возраст строительного элемента – 4800 лет.

Гигантские сооружения видели и в прошлом. К примеру, в 1916 году их заметили русские авиаторы. В двадцатом веке разрушенное судно так или иначе попадало в поле зрения.

Открытие было сделано американским ученым, живущим в штате Калифорния, Полом Эсперанто. Снимки, на которых изображена загадочная темная масса, были получены лишь в 1995 году.

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