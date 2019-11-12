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Встреча тет-а-тет Путина и Зеленского может произойти в декабре-феврале. Бортник
12.11.2019 09:53

Если встреча в Нормандской четверке по тем или иным причинам срывается, то встреча тет-а-тет президентов Зеленского и Путина может произойти в декабре-феврале. Об этом заявил политолог Руслан Бортник. 

Встреча тет-а-тет Путина и Зеленского может произойти в декабре-феврале. Бортник

"Инициатива проведение встречи между Путиным и Зеленским при посредничестве экс-Президента Казахстана Н. Назарбаева возникла не на пустом месте. Казахстан на протяжении многих лет последовательно пытается стать переговорной площадкой между Украиной и Россией, перехватить переговорные инициативы у Беларуси.

 

При этом прямая встреча между Путиным и Зеленским сегодня выглядит  серьезной альтернативой на  случай провала организации встречи Нормандской четверки. К тому же провести прямые переговоры намного проще.

 

Ведь прямая встреча президентов не требует выполнения каких-либо предварительных условий - то ли развода сил на Донбассе или согласования предварительного документа по Минским соглашениям.

 

Эта встреча может положить начало новому формату переговоров. В тоже время прямая встреча между Путиным и Зеленским вполне вероятно может пройти когда станет известно, что встреча Нормандской четверки по тем или иным причинам срывается.

 

Для Зеленского эта встреча хороший шанс продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина это еще одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины.

 

Вероятные сроки проведение встречи декабрь-февраль".  - Заявил Руслан Бортник.

Напомним, Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Об этом сообщает РИА "Новости".

По убеждению экс-главы Казахстана, двум президентам крайне необходимо поговорить лично наедине.
 
 

"Я встретился с господином Зеленским, послушал его.

 

Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... 

 

Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - заявил Назарбаев во время заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".

 

По словам Назарбаева, украинский руководитель уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".

 

"Мне кажется, сейчас момент хороший. 

 

Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос", — заключил политик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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