Если встреча в Нормандской четверке по тем или иным причинам срывается, то встреча тет-а-тет президентов Зеленского и Путина может произойти в декабре-феврале. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

"Инициатива проведение встречи между Путиным и Зеленским при посредничестве экс-Президента Казахстана Н. Назарбаева возникла не на пустом месте. Казахстан на протяжении многих лет последовательно пытается стать переговорной площадкой между Украиной и Россией, перехватить переговорные инициативы у Беларуси.

При этом прямая встреча между Путиным и Зеленским сегодня выглядит серьезной альтернативой на случай провала организации встречи Нормандской четверки. К тому же провести прямые переговоры намного проще.

Ведь прямая встреча президентов не требует выполнения каких-либо предварительных условий - то ли развода сил на Донбассе или согласования предварительного документа по Минским соглашениям.

Эта встреча может положить начало новому формату переговоров. В тоже время прямая встреча между Путиным и Зеленским вполне вероятно может пройти когда станет известно, что встреча Нормандской четверки по тем или иным причинам срывается.

Для Зеленского эта встреча хороший шанс продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина это еще одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины.