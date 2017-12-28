В Апелляционном суде Киева на заседании по рассмотрению апелляции соратника лидера партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе свидетельница, которая была с Дангадзе в момент его задержания заявила, что прокуроры фальсифицируют ее показания.

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По версии прокурора, Дангадзе и его знакомая Елена Скорая (та самая девушка, которая заявила о фальсификации) вместе пытались скрыться и сбежать. И первоначально она под протокол признала, что найденные в ее авто вещи (пакет, в котором находился кошелёк с 2300 евро (деньги, номера купюр которых совпадают с теми, которые якобы вручали для Дангадзе и Саакашвили от людей Курченко) принадлежат Дангадзе.

Однако, во время выступления прокурора Скорая вскочила с места и и закричала, что это поток лжи и бред. И заявила, что давала показания под давлением после задержания.

Свидетельница говорит, что в день задержания она ехала в машине с Дангадзе на ее автомобиле Porsche Cayenne. И что она не в курсе, откуда взялись в машине деньги и чьи они.

Дело в том, что сейчас подозрение в отношении Дангадзе строится на протоколах допросов легендированных свидетелей Зайца и Волка, а также факте того, что у него нашли 2300 евро из партии, которая под контролем украинских силовиков заходили от Курченко и Дынника.

Деньги были найдены машине Елены Скорой после задержания Дангадзе 4 декабря.

Дангадзе утверждает, что евро у него с собой не было. То есть, их подбросили. Адвокаты Дангадзе также это допускают. Прокурор отрицает это допущение и говорит, что деньги нашли в вещах Дангадзе.

Но Скорая теперь утверждает, что ее первый допрос после задержания Дангадзе происходил под давлением.

Она говорит, что ей угрожали оружием и главное - она не указывала, что найденные на заднем сидении ее машины вещи принадлежат Дангадзе.

Что касается вещей, то в автомобиле находился пакет, в котором лежала барсетка с деньгами. На суде первой инстанции адвокаты Дангадзе утверждали, что подбросили всю барсетку.

Теперь их трактовка изменилась: подбросили только деньги в евро, найденные в ней.

Дело в том, что с барсетке были также найдены именные банковские и скидочные карты на фамилию Дангадзе.

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