Погода, Новости, загрузка...
В Чикаго около 900 рейсов отменили из-за сильных снегопадов
12.11.2019 10:07
В Чикаго самолет выкатился за взлетно посадочную полосу из-за снегопада Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 