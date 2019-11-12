В Чикаго около 900 рейсов отменили из-за сильных снегопадов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Чикаго около 900 рейсов отменили из-за сильных снегопадов
12.11.2019 10:07
В Чикаго самолет выкатился за взлетно посадочную полосу из-за снегопада
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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