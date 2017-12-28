Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не собирается идти на публичную конфронтацию с премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за невыполнения Кабмином решения суда о незаконности выведения "Укрзалізниці" из подчинения Министерства инфраструктуры. Омелян: Я же не кровавый реформатор, который силой внедряет букву закона Фото: kmu.gov.ua "Есть решение суда в нашу пользу, мы выиграли апелляцию, но Кабмином это решение не выполняется", – отметил он.Омелян добавил, что Министерству инфраструктуры остается только ждать."Что я могу еще сделать?" – сказал министр.Он заявил, что не собирается из-за этого идти на публичную конфронтацию: "Я уже ее раз прошел. Думаю, я ее выдержал достойно. Но я же не кровавый реформатор, который силой внедряет букву закона".Омелян подчеркнул, что прошлый конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом не способствовал улучшению их отношений."Но сейчас я считаю, что есть нормальный рабочий разговор", – заявил министр.Кабинет Министров на внеочередном заседании 19 января утвердил новый устав "Укрзалізниці", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компанией.Комментируя передачу "Укрзалізниці" под управление Кабмина, тогдашний руководитель компании Войцех Балчун заявил, что приветствует любые шаги, повышающие эффективность ее функционирования.Омелян настаивал на пересмотре решения и называл Балчуна неквалифицированным специалистом.4 августа Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Кабмина о выведении "Укрзалізниці" из подчинения Мининфраструктуры. 18 октября Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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