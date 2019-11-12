Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

"Характеризуя действия власти, чаще только граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока преимущественно не удается сделать (такое мнение разделяют 44%, в октябре 2019 г. так считали 41,5% респондентов), 25 % опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается (в октябре ˗ 29%), и 23% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении (в октябре эту точку зрения разделяли 20% опрошенных) ", - говорится в исследовании.

В то же время доля респондентов, ответивших, что действия новой власти оправдали их ожидания, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучшими, чем они ожидали, с 9% до 14% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, и неизменными на статистически значимом уровне оставались следующие показатели: 12% в октябре и 13% в ноябре отметили, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, соответственно 6% и 7% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. А чаще только (40% опрошенных в октябре и 37% граждан в ноябре) придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

Согласно исследованию, хотя чаще только граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%. С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что она ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира