Заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в среду, 27 декабря, объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом со ссылкой на запорожское издание "Индустриалка" сообщают "Українські новини", передает со ссылкой на .

Как сообщается, прокуроры пришли прямо в больничную палату в областной больнице в Харькове, куда накануне Пустоваров был госпитализирован с травмой спины.

Как заявил адвокат Игорь Чумаченко, Пустоваров не скрывается от следствия и с самого начала заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

"Но прокуратуре мерещатся тапочки, форточки, запоребрик с "денэрами", несуществующий снег в Запорожье, "откаты" и "дерибан". В действительности это дело не стоит бумаги на котором написано обращение прокурора, а тем более усилий по созданию ролика на Ютюбе. Те записи, которые были обнародованы ГПУ являются нарезкой разных фрагментов разговоров, часть из них вообще никогда не происходила, фразы вырваны из контекста. Любая нормальная независимая экспертиза докажет несостоятельность подобных "доказательств", - считает адвокат Чумаченко.

По словам Чумаченко, "имеет место пошлый политический "заказ": "кто-то в областной власти пытается выбить Пустоварова из политической жизни Запорожья".

Версию адвоката поддерживает и политический знаток Иван Вильцанюк. По его мнению, руководство области пытается "выбить" Анатолия Пустоварова с предстоящей парламентской избирательной кампании по одному из мажоритарных округов Запорожья.

"Не секрет, что уже началась пристрелка к округам и определились фавориты. Пустоваров один из них. Потенциально ему мог противостоять один из руководителей партии власти или даже сам губернатор Константин Бриль. Вероятно это и послужило причиной громкого расследования", - заявил Вильцанюк.

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